Сьогодні земляни матимуть змогу спостерігати місячне затемнення

Сьогодні, 11 лютого, жителів планети Земля чекає особлива подія – місячне затемнення. Воно буде напівтіньовим і триватиме аж 4 години 19 хвилин. Спосерігати його можна буде з будь-якого куточка планети. Найпершими ним милуватимуться жителі Європи, потім – обох Америк, Азії (крім мешканців узбережжя Тихого океану), Африки та Австралії. Видовище на нічному небі розпочнеться о 00:34 за Києвом. Максимальне занурення у півтінь Землі на 1,02 місячного диска відбудеться о 02:44. Завершиться затемнення о 04:53.

Наступним видовищем, яке приготував для нас Всесвіт, буде сонячне затемнення. Воно відбудеться 26 лютого. Не пропустіть!