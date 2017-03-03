Сп’янілий чоловік викрав велосипед

Сп’янілий від дії наркотичних речовин громадянин викрав у Чернівцях велосипед. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук.

Подія трапилася 2 березня. Близько 21-ї години патрульним поліцейським надійшло повідомлення про крадіжку велосипеда на вулиці Небесної Сотні.

Прибувши на місце події, охоронці порядку поспілкувалися із заявником. Оглянувши прилеглу територію разом з слідчими та працівниками кінологічної служби, поліцейські виявили велосипед, що підпадав під орієнтування. Біля велосипеда знаходився чоловік з очевидними ознаками сп’яніння.

Громадянина доставили в лікувальний заклад, де медичний огляд підтвердив – чоловік вживав наркотичні речовини.

Громадянина доставили у відділ поліції.