Спікери круглого столу “Асоціація Україна – ЄС: що далі?!” не змогли дістатися до Чернівців через шторм

Скасовано засідання круглого столу на тему: “Асоціація Україна – ЄС: що далі?!”. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА. Зазначається, що спікери не змогли дістатися до Чернівців через складні погодні умови. Літак був повернутий до аеропорту Бориспіль.

Відтак, захід запланований на сьогодні, 30 жовтня 2017 року 10.00 в приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 301) – скасовано!!