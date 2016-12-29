Спілці «Пам’ять і біль моя – Афганістан» 30 років(ФОТО)

Чернівецька міська організація Українська спілка ветеранів Афганістану «Пам’ять і біль моя – Афганістан» відзначила річницю – 30 років з дня створення. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. Святкування відбулося у “Будинку культури творчої молоді “Автограф” міста Чернівців”.

На заході був присутній міський голова. Олексій Каспрук привітав ювілярів теплими словами та побажаннями. Концертну програму підготували учасники творчих колективів Будинку культури «Автограф», буковинські артисти та гості.