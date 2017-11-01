Співачка з Чернівців презентувала новий кліп (ВІДЕО)

Колишня чернівчанка, відома співачка “TAYANNA” (Тетяна Решетняк) презентувала новий кліп на пісню “Шкода”.

Це перший сингл з україномовного альбому “Тримай мене”, реліз якого запланований на 17 листопада.

Режисером кліпу став Алан Бадоєв.

Загалом відео досить відвертий, в якому епізодично розповідається про найяскравіші інтимні моменти однієї любовної пари – від першого до останнього поцілунку. “Я створив цю історію зі спогадів Таянни. Ми говоримо з глядачем дорослою мовою, без утисків”, – поділився режисер.