Стала відома причина отруєння 6 вихованців ДНЗ №48

ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» повідомила про результати обстежень у ДНЗ №48, де нещодавно отруїлися діти.

У ході розслідування спеціалісти для обстеження на патогенну флору відібрали сировину та страви. В одній пробі сировини було виділено золотистий стафілокок та в двох стравах виділено бактерії групи кишкової палички.

Так, з 4 по 6 березня надійшли повідомлення про 6 хворих з ознаками харчової токсикоінфекції та гастроентероколіту, які відвідують старшу групу ДНЗ № 48.

Серед 186 діток, захворіло 6 діток старшої групи дитячої установи. З них четверо були госпіталізовані до медзакладу. Ще двоє лікувалися вдома.

Фахівці проводять ряд профілактичних, протиепідемічних заходів та лабораторних досліджень.