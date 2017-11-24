Стало відомо, чому у Чернівцях скасували купівлю тролейбусів на 33 мільйона гривень

Правоохоронці виявили ряд порушень при проведенні конкурсних торгів на придбання тролейбусів на загальну суму 33 мільйона гривень.

Про це повідомили Управлінні захисту економіки Чернівецької області.

Ці порушення були виявлені під час проведення тендеру, який проводило одне з комунальних підприємств м. Чернівці.

Зокрема, правоохоронці знайшли чимало порушень в процесі перевірки документації, необхідної для участі в конкурсних торгах із державних закупівель. Подальше укладання з такими підприємствами договорів могло призвести до розтрати та заволодіння бюджетними коштами.