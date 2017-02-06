Стали відомими приблизні ціни на квитки на “Євробачення-2017”

Павло Грицак, заступник керівника НТКУ з питань проведення “Євробачення-2017”, повідомив приблизні ціни квитків на пісенний конкурс. Так, вартість квитка коливатиметься від 40 до 200 євро. Останні – це VIP-квитки. Наразі ведуться переговори з Європейською мовною спілкою щодо вартості квитків. Зазначається, що ціна не може бути такою самою, як на квитки в Європі, адже купівельна спроможність українців відрізняється від західноєвропейської. Планується, що доходи від продажу квитків становитимуть більше 60 мільйонів гривень.