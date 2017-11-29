Станом на 1 жовтня обсяг іноземних інвестицій становить 63,7 млн. дол. США. Про це інформує прес-служба Чернівецької ОДА. Обсяг внесених з початку інвестування в область прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) є на 11,5% більшим за обсяги інвестицій на початок 2017 року.

Частка країн Європейського Союзу у загальному обсязі внесених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 01.10.2017 становить 80,1% (51,0 млн. дол. США), інших країн – 19,9% (12,7 млн. дол. США).

У січні-вересні 2017 року в економіку області іноземними інвесторамивкладено 1774,7 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у формі грошових внесків. З країн ЄС надійшло 595,4 тис. дол. США (або 33,5% від загального обсягу внесених прямих іноземних інвестицій). З інших країн надійшло 1179,3 тис. дол. США (або 66,5% від загального обсягу).

Загалом в економіку області інвестує 41 країна світу. До найбільших країн-інвесторів входять: Нідерланди, Велика Британія, Кіпр, Туреччина, Румунія, Італія, Ізраїль, Франція, на які припадає 81,7% від загального обсягу інвестицій.

Іноземні інвестиції розміщено у розвинених сферах економічної діяльності області. Так, майже половина інвестицій зосереджена на підприємствах промисловості (46,6%), у тому числі переробної промисловості (42,6%) та добувної промисловості (3,2%). Також інвестиційно-привабливими в регіоні є сільське, лісове та рибне господарство (17,6%), оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (11,9%), сфера операцій з нерухомим майном (10,5%), будівництво (3,7%).

Провідне місце за обсягами внесених інвестицій утримували підприємства м. Чернівців, в які внесено 33,2% від загального обсягу іноземного акціонерного капіталу, вкладеного в економіку області. Серед районів області найбільше іноземних інвестицій спрямовано в підприємства Кіцманського (24,2%), Сокирянського (15,0%), Новоселицького (12,3%), Вижницького (8,4%), Глибоцького (4,8%), Сторожинецького (1,4%) районів.