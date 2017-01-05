Стрілянина в Акапулько: 6 жертв

У курортному місті Акапулько, Мексика, сталася кривава стрілянина на продовольчому ринку. Про це повідомляє ТСН. Група невідомих осіб під`їхала до місцевого ринку на автомобілі та відкрила вогонь по перехожих. Одразу після кривавої розправи, вбивці втекли з місця події. Ринок, на якому сталася стрілянина, знаходиться далеко від туристичних місць. В результаті нападу загинуло троє чоловіків та три жінки. На місце події швидко прибула місцева поліція та обгородила ринок. Триває слідство та розшук нападників.