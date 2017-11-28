Студентам підвищили розмір соціальної стипендії на 18%. Такою є постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» від 15.11.2017р. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА. Відтак, стипендії підвищили:

– студентам (курсантам) вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації з 750 грн до 800 грн..;

– студентам (курсантам) вищих навчальних закладів ІІІ- ІV рівня акредитації – з 1000 грн. до 1180грн.;

– студентам (курсантам) вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

– з 2000 грн. до 2360 грн. Доплата різниці розмірів соціальної стипендії за листопад місяць буде проведена у грудні поточного року.