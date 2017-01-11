Студентам повідомили, які вони отримуватимуть стипендії

Як ми повідомляли раніше, наприкінці грудня Уряд затвердив підвищення стипендій студентам.

Як розповіла юрист Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Віолета Тирончук, для студентів професійно-технічних училищ стипендія складатиме 415 гривень на місяць, для ВНЗ закладів І-ІІ р.а. – 830 гривень мінімальна та 1056 гривень – підвищена.

Щодо студентів ВНЗ ІІІ – ІV р.а. мінімальна стипендія становитиме 1100 гривень та 1400 гривень – підвищена.

Звичайно, розмір стипендії нараховуватиметься у залежності від рейтингів студентів – успішності у навчанні. Також впливатиме участь у різноманітних конкурсах, змаганнях.

Соціальні стипендії отримуватимуть діти-сироти, діти-чорнобильців, діти, позбавлені батьківського піклування, особи, один з батьків яких загинув в АТО.