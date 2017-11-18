Суд не задовольнив позову БПП “Солідарність” щодо порушення виборчого законодавства Новоселицькою РВК  

Чернівецький окружний адміністративний суд не задовольнив позову від Новоселицької районної партійної організації БПП “Солідарність” щодо порушення процедури формування Новоселицької міської виборчої комісії.

Про це повідомив Тарас Прокоп, координатор громадського спостереження за виборами у Чернівецькій області.

14-го листопада, Новоселицька районна організація політичної партії БПП “Солідарність” подала позов до суду щодо порушень виборчого законодавства Новоселицькоюю районною виборчою комісією. В своїй позовній заяві представники політичної партії вимагали:

– Визнати протиправними дії Новоселицької РВК в частині порушення порядку проведення жеребкування щодо включення кандидатур на членів Новоселицької міської виборчої комісії;

– Витребувати постанову Новоселицької РВК, якою було затверджено результати жеребкування та утворено Новоселицьку міську виборчу комісію, а також протокол цього засідання із додатками;

– Визнати протиправною та скасувати Постанову Новоселицької РВК, якою було затверджено результати жеребкування та утворено Новоселицьку міську виборчу комісію;

– Зобов’язати Новоселицьку РВК провести жеребкування до складу Новоселицької міської виборчої комісії у відповідності до чинного законодавства.

Оскільки суд не отримав достатньо доказів, які підтверджували б порушення виборчого законодавства, в задоволенні позову було відмовлено.