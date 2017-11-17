Суд обрав запобіжний захід для депутата Чернівецької міськради, якого затримали на хабарі

У Чернівцях суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту депутатові міськради Андрію Кандибі, якого днями затримали на хабарі.

Так, 17 листопада під час судового засідання щодо справи Андрія Кандиби суддя зачитав постанову, в якій зазначено, що суд вирішив відмовити у клопотанні прокуратури про обрання запобіжного заходу депутатові у вигляді тримання під вартою.

Зокрема, він повідомив про застосування до Андрія Кандиби запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту терміном до 16 січня 2017 року, – повідомляє “МБ”.

Нагадаємо, 14 листопада правоохоронці задокументували факт вимагання та одержання правопорушником 1200 доларів США неправомірної вигоди. Гроші депутат отримував через посередника. Зокрема встановлено, що депутат міської ради організував злочинну схему “додаткового заробітку”. За вирішення питання щодо надання в оренду комунального майна він вимагав від місцевих мешканців “винагороду”.

Читайте також: У разі доведення провини, Андрія Кандибу буде виключено з лав об’єднання й позбавлено депутатського мандата, – ВО “Свобода”