Суд звільнив від штрафу лісівника, через службову недбалість якого державі було заподіяно шкоди у особливо великому розмірі. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Відтак, обвинувачений – майстер лісу Яблуницького лісництва ДП “Путильське ЛГ” – у період часу серпень 2016 року по липень 2017 року не вживав заходів для встановлення осіб правопорушників, вилучення незаконно зрубаної лісодеревини, знарядь, що застосовувалися при скоєнні лісопорушень, не складав протоколи про порушення вимог лісового законодавства та не вживав відповідних заходів для обліку самовільних порубок дерев, тобто неналежно виконував покладені на нього службові обов’язки і перевіркою було виявлено незаконні порубки лісу на вище вказаних кварталах.

У документі зазначається, що під час проведення перевірки з дотримання вимог природоохоронного законодавства по Яблуницькому лісництві ДП “Путильське ЛГ” комісією виявлено вчинені невідомим особами самовільні порубки в кількості 26 дерев різних порід.

Внаслідок неналежного виконання обвинуваченим своїх службових обов’язків, Путильському лісгоспу заподіяно шкоду в розмірі понад 177 тис грн.

Кіцманський районний суд визнав лісівника винним у скоєнні кримінального правопорушення і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 4590 грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю терміном на один рік.

Водночас обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання на підставі закону “Про амністію у 2016 році”.