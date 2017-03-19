Свій 87 день народження святкує українська письменниця Ліна Костенко

Сьогодні, 19 березня, відомій українській письменниці-шістдесятниці, лауреатці Шевченківської премії, премії Антоновичів та премії Петрарки виповнюється 87 років.
Ліна Василівна Костенко народилася 19 березня 1930 року у місті Ржищів, Київська округа. Батьки письменниці були вчителями. Ліна Костенко закінчила школу № 100, що знаходилася на Трухановому острові, потім у Київському педагогічному інституті, а згодом — у Московському літературному інституті імені О. М. Горького, який закінчила в 1956 році.
У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу. У 1963 році зняли з друку книжку віршів “Зоряний інтеґрал”, а книжку “Княжа гора” зняли з верстки. У 1968 році написала листи на захист В’ячеслава Чорновола у відповідь на наклеп на нього в газеті “Літературна Україна”. Після цього ім’я Ліни Костенко в радянській пресі довгі роки не згадувалося.

200px-Костенко_Л
Письменниця два роки тому приєдналася до гуманітарної акції “Другий фронт АТО”. Ліна Костенко передала на фронт кілька збірок своїх поезій із побажаннями та словами підтримки.
“Ця дівчина… Обличчя, як з ікон.
І ви її збираєтесь карати?!
А що, як інший вибрати закон,—
не з боку вбивства, а із боку зради?

Ну, є ж про зраду там які статті?
Не всяка ж кара має буть незбожна.
Що ж це виходить? Зрадити в житті
державу — злочин, а людину — можна?!”
“Маруся Чурай”

СТАТТІ ПО ТЕМІ

БЕЗ КОМЕНТАРІВ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ