Свій 87 день народження святкує українська письменниця Ліна Костенко

Сьогодні, 19 березня, відомій українській письменниці-шістдесятниці, лауреатці Шевченківської премії, премії Антоновичів та премії Петрарки виповнюється 87 років.

Ліна Василівна Костенко народилася 19 березня 1930 року у місті Ржищів, Київська округа. Батьки письменниці були вчителями. Ліна Костенко закінчила школу № 100, що знаходилася на Трухановому острові, потім у Київському педагогічному інституті, а згодом — у Московському літературному інституті імені О. М. Горького, який закінчила в 1956 році.

У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу. У 1963 році зняли з друку книжку віршів “Зоряний інтеґрал”, а книжку “Княжа гора” зняли з верстки. У 1968 році написала листи на захист В’ячеслава Чорновола у відповідь на наклеп на нього в газеті “Літературна Україна”. Після цього ім’я Ліни Костенко в радянській пресі довгі роки не згадувалося.



Письменниця два роки тому приєдналася до гуманітарної акції “Другий фронт АТО”. Ліна Костенко передала на фронт кілька збірок своїх поезій із побажаннями та словами підтримки.

“Ця дівчина… Обличчя, як з ікон.

І ви її збираєтесь карати?!

А що, як інший вибрати закон,—

не з боку вбивства, а із боку зради?

Ну, є ж про зраду там які статті?

Не всяка ж кара має буть незбожна.

Що ж це виходить? Зрадити в житті

державу — злочин, а людину — можна?!”

“Маруся Чурай”