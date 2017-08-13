Сильний ураган у Польщі забрав життя 5 осіб (ФОТО)

Сильний ураган наробив чимало проблем у Польщі. Стихія вже забрала життя 5 осіб. Про це пише Гданський центр реагування на надзвичайні ситуації.

Офіційний представник пожежної служби країни Павло Фронтчак повідомив, що грози почалися з південного боку Польщі й охопили Нижньосилезське, Великопольське, Куявсько-Поморське і Поморське воєводства. Він зазначив, що рятувальникам станом на ранок довелося надавати допомогу близько шести тисяч разів.

За словами Фронтчака, двоє людей загинули в місті Сушек, де був організований табір для харцерів. Два підлітки там були насмерть придавлені деревами, є поранені. У населеному пункті Запора 48-річний чоловік був смертельно придавлений деревом.

До місця трагедії направлено три пошуково-рятувальні групи із Гданська, Лодзі і Варшави, а також слухачів шкіл пожежників із Варшави в Бидгощ.

Раніше в Конажинах Поморського воєводства дерево впало на будинок, убивши жінку, а в Малих Сворнегацях у наметовому містечку деревом убило чоловіка.

Всього, за даними пожежників, поранено 28 осіб. Без електрики залишаються близько 500 тисяч осіб по всій країні, 230 тисяч із них у Куявському і Поморському воєводствах.