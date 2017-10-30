Сильний вітер пошкодив дах Ожівського навчального закладу

Ураган, який вирував на території Буковини в ніч з 29 на 30 жовтня, пошкодив дах Ожівського навчального закладу. Про це пише Північно-бесарабський інформаційний портал. Наразі встановлюється сума завданих збитків. Подекуди фіксувалися обриви вуличних ліній електропостачання на Сокирянщині, відтак додалося роботи енергетикам.

Як повідомив начальник Сокирянського району електромереж Іван Рибак, силами спеціалістів РЕМ оперативно відновлено електропостачання на всіх аварійних обертах.

Станом на 9 годину 30 жовтня всі споживачі були заживлені.