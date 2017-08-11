Синоптик розповіла, коли до України прийде похолодання

З 13 серпня очікується зниження температури повітря. Про це заявила в ефірі Еспресо.TV синоптик Наталія Діденко. За її словами, 13 серпня, в західних областях країни очікуються дощі, грози, зливи і зниження температури. А вже з понеділка прохолодна погода пошириться по території майже всієї країни. Температура повітря не підійматиметься вище +26, а вночі падатиме до +13.

“Але південь ще буде утримувати спеку і навіть сильну спеку”, – сказала Діденко.