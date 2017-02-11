Тайвань сколихнув надпотужний землетрус

На острові Тайвань, що у Східній Азії, у ніч проти 11 лютого зафіксували потужний землетрус. Про це інформує ТСН. Стихія магнітудою 5,6 балів з 10 можливих нанесла нищівної розрухи державі. Тут близько 50 000 будинків залишилося без електропостачання. Четверо осіб отримали важкі поранення. Наразі їх госпіталізовано.

Епіцентр землетрусу знаходився у 11 кілометрах на північний схід від міста Тайнань. Його осередок залягав на глибині всього 18 кілометрів.