Соліст українського гурту “Антитіла” Тарас Тополя зустрінеться з чернівецькими студентами. Про це йдеться на офіційному сайті ЧНУ імені Юрія Федьковича. Подія відбудеться у вівторок, 7 лютого, о 12:00 у Червоній залі Чернівецького національного університету. Тематична зустріч відбудеться у рамках поїздок солістом Україною.

На зустрічі обговорюватимуться питання про те, чому важливо обирати майбутнє в Україні, про громадську і волонтерську діяльність Тараса та його однодумців, а також про життя музикантів гурту Антитіла та великий всеукраїнський тур на підтримку нового альбому «Сонце».

На подію запрошуються студенти й всі охочі чернівчани. Вхід вільний.