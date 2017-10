Всесвітньо відома співачка Тейлор Свіфт здивувала фанів новим відеокліпом на пісню “Ready for it?” з її шостого студійного альбому Reputatio. Новий кліп з’явився на офіційній YouTube сторінці співачки. Відео вийшло у стилі кіберпанк. У ньому Тейлор з’являється в образі спокусливого сексі-кіборга.

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року кліп Тейлор Свіфт на пісню “Look What You Made Me Do” побив рекорд Адель за кількістю переглядів за добу.