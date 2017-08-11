Телефонні шахраї видурили у буковинця майже 12 000 грн

Телефонні шахраї продовжують свою злочинну діяльність на Буковині. Так, 8 серпня до жителя села Василівка, 1974 року народження, на мобільний зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником “Ощадбанку” та повідомив, що в нього заблокована банківська карта.

Після чого для розблокування останньої попросив повідомити номер карти і пін код. Вже згодом василівчанин дізнався, що з його особистої банківської картки зняті кошти в сумі 11721 грн. Ведеться слідство. Правоохоронці просять у жодному разі не повідомляти стороннім людям інформацію щодо платіжних карток.