Телефони Муніципального контакт-центру працюють у звичному режимі

У деяких ЗМІ шириться інформація про те, що у Чернівцях другий тиждень не працюють телефони Муніципального контакт-центру.

Як повідомили у міськраді, така інформація не відповідає дійсності. Тож при потребі, чернівчани можуть телефонувати за звичними для них стаціонарними номерами 15-80 та 588-888 або з мобільних телефонів – за номерами 050-222-1580, 096-222-1580.

За словами керівника муніципального контакт-центру Уляни Москалюк, через технічні проблеми у інтернет-провайдера, який забезпечує роботу системи муніципального контакт-центру, справді цього місяця двічі – 2 та 13 листопада були перебої під час реєстрації заявок мешканців за телефонами 15-80 та 588-888, але провайдер в обох випадках поновив роботу системи упродовж кількох годин.