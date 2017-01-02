Теракт у Стамбулі: 39 загиблих

Трагічною стала новорічна ніч для жителів Стамбула, Туреччина. Подія відбулася у місцевому клубі Reina, де Новий рік святкувало близько 500-600 осіб. Невідомий нападник у масці увірвався до клубу та почав стріляти по людях які перебували біля входу у заклад. Після жорстокої розправи чоловік зайшов до клубу і продовжив стрілянину вже там. Поліція Стамбула повідомляє про 39 загиблих(серед яких велика кількість поліцейських) та ще 69 поранених внаслідок нічного теракту. Серед вбитих громадяни Росії, Ізраїлю, Бельгії, Франції, Лівану, Саудівської Аравії та Марокко. На святкуванні також були присутні громадяни України, та, на щастя, їм вдалося врятуватися.

Наразі повідомляється, що терорист перебуває на волі, його особистість досі не ідентифіковано.