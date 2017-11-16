Тернополяни тривалий час незаконно вирубували дуби на Буковині (ФОТО)

Жителі Тернопільщини тривалий час здійснювали незаконну вирубку дубів на Буковині. Про це повідомила поліція у Чернівцях.

Зазначається, що в обід 15 листопада у селі Звенячин Заставнівського району на виїзді з Чернівецької області поліцейські зупинили мікроавтобус марки «Мерседес-Бенц». Під час огляду автомобіля поліцейські виявили два стовбури свіжоспилених дубів, а сам транспортний засіб був спеціально облаштований для рубки і трелювання дерев. За висновками фахівців, виявлена деревина є діловою.

Працівники Заставнівського відділення поліції з’ясували, що знайдені стовбури дубів зловмисники зрубали у межах вітрозахисної смуги залізничної колії. За словами начальника відділення Петра Токаря, від початку року в районі зафіксовано 6 таких злочинів. Аналогічні правопорушення поліцейські задокументували і в сусідньому Кіцманському районі.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 246 (Незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Поліцейські подали клопотання до суду щодо арешту транспортного засобу. На даний час триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють решту осіб, причетних до незаконної порубки дубів поблизу залізничних колій.