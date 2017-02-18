Терористична атака у Туреччині: є загиблі

Неспокійно у Туреччині. У місті Віраншехір, що на півдні країни, стався черговий терористичний напад. Про це інформує ВВС Україна. Невідомі начинили автомобіль та підірвали поруч з будинком, де живуть родини суддів та прокурорів. В результаті події загинула маленька трирічна дитина, ще 15 осіб отримали поранення. Наразі ніхто не взяв відповідальність за напад. На місці події працює поліція та медики.
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