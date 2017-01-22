Тіні Кароль присвоєно звання Народної артистки України (ВІДЕО)

22 січня в Національному музеї ім. Т. Шевченка, що у Києві, президент України Петро Порошенко присвоїв співачці Тіні Кароль звання Народної артистки України.

Про це повідомляється на сторінці співачки у Facebook.

Артистка подякувала за таку відзнаку та пообіцяла українцям, що продовжуватиме об’єднувати та надихати країну, адже це її місія.

«Цю нагороду я присвячую своїм батькам», – зазначила Тіна Кароль.

Про бажання присвоїти звання народної артистки Тіні Кароль стало відомо у грудні 2016 року. З таким клопотанням до Глави держави звернувся міністр культури Євген Нищук.