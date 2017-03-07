ТОП-10 екологічно чистих столиць світу

Визначено ТОП-10 найчистіших столиць світу. Про це повідомляє The Telegraph. Даний рейтинг складали на основі даних Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Під час складання списку експерти брали до уваги рівень забрудненості повітря в горах – норму концентрації в атмосфері дрібнодисперсних часток PM 2,5.

ВООЗ повідомляє, що норма концентрації часток становить 25 мг на кубічний метр. Підвищений рівень їх вмісту в повітрі провокує розвиток захворювань дихальних шляхів.

Перше місце ТОПу чистих столиць посіла столиця Швеції – Стокгольм. Друге місто- Веллінгтон, столиця Нової Зеландії. Третє- Канберра, столиця Австралії. Далі в списку йдуть Оттава (Канада), Единбург (Шотландія), Монтевідео (Уругвай), Таллінн (Естонія), Гельсінкі (Фінляндія), Монако і Мадрид (обидва – Іспанія).

Окрім цього, в мережі опублікували антирейтинг найбільш екологічно забруднених столиць світу. Тут у ТОПі фігурують Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), Нью-Делі (Індія) і Доха (Катар).