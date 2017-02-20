ТОП-10 речей у гардеробі кожної жінки, аби завжди виглядати неперевершено

У цивілізованому світі зустрічають по зовнішньому вигляду. Витончені сукні, модні кольори, капелюшки ручної роботи – все це прямий знак – перед вами справжня леді, яка любить та поважає себе.

Однак у 21 столітті одяг часто-густо шиють не на замовлення, не вручну, а масово. Разом з тим з’явилося таке поняття, як масмаркет – де речі на будь-який смак і ціну. У такому багатстві вибору навіть з невеликим бюджетом дуже легко загубитися й загубити свій стиль. Накупити купу речей на розпродажі й відкласти у далеку шафу “на кращі часи”. Багато жінок стають “шопоголіками” – людьми, котрі купують речі без потреби, а “щоб було”.

А чи знаєте ви, що більшість жінок носить всього 20% свого гардеробу? А інші 80% сховані у шухлядах та мішках так певно ніколи й не дочекаються свого “виходу у світ”.

Аби не витрачати гроші дарма і скуповувати непотріб, пропонуємо Вам ТОП-10 речей у гардеробі кожної жінки, аби ніколи не було випадків “коханий, мені немає що одягти!”

1. Футболка з коротким рукавом



Футболка – річ абсолютно універсальна, її можна поєднувати як з повсякденним стилем, так і з гарною спідницею чи штанами.

Оберіть у магазині 2 футболки з коротким рукавом, краще всього, якщо це будуть два універсальні кольори – чорний та білий. Зверніть увагу на склад тканини, футболка повинна бути з натурального матеріалу, аби тіло дихало! Витратьте трохи більше один раз, та зекономте на декілька років. Купіть футболку у магазині “вище середнього класу”, аби вона служила довше.

Футболку можна носити з джинсами, кедами, поєднати з спідницею чи класичними штанами, додавши цікавий жакетик.

2. Джинси



Джинси вже декілька десятків років вважаються must have (обов’язковими, потрібними) у кожному гардеробі. Зручно, актуально, завжди модно. З кедами, кросівками, балетками, туфлями, сліпонами. Додавши піджак ви виглядатимете презентабельно, одягнувши шкіряну косуху – модно, повсякденно.

Оберіть дві-три пари джинсів – світлі (на літо), темно сині (на зиму) та класичний джинс, який виглядає гарно будь-де та будь коли. Радимо звернути увагу на такі бренди, як Levi`s, Colins, Wranglers, Tommy Hilfiger.

3. Блузка, сорочка



Оберіть у магазині сорочку чоловічого крою у світлих тонах, однотонну, клітинку або смужку. Сорочки ніколи не виходять з моди, а поєднувати їх можна як з офісним стилем, так і одягати під кеди.

4. Косуха



Косуха – коротка шкіряна куртка з звуженою талією і блискавкою навскоси. Саме від цієї косої «блискавки», що іменується в молодіжному жаргоні «трактором», куртка і отримала свою назву. Така куртка не лише зігріє у вітряну погоду, а й надасть жінці молодшого вигляду, а дівчині – справжньої крутості! Незамінна річ у гардеробі, оскільки пасує і до спідниць, і до суконь, і до штанів. Підберіть справжню шкіряну куртку або з хорошого замінника шкіри і ця куртка прослужить вам ще десятки років.

5. “Маленьке чорне плаття”



Цей елемент у гардеробі кожної дівчини обов’язковим зробила відома Коко Шанель, ще у 1920 році. По фігурі, з пишною спідницею, коротке, довге – чорне платтячко – секретний козир кожної. Це річ саме на той випадок “немає що одіти”. З таким елементом у шафі ви завжди як з козирем у кишені. Чорне плаття підійде для побачення, ділової зустрічі, корпоративу, дня народження, вечірки та багато багато інших особливих днів. Підберіть таке, яке ідеально сидітиме по фігурі – і ви на коні!

6. Спідниця “олівець”



Спідниця “олівець” є стильною основою у кожному гардеробі. Це така ж класика, як і “маленьке чорне плаття” – вона ніколи не виходить з моди. Така спідниця підкреслить талію, зробить сідниці привабливішими. Спідниця “олівець” з високою талією допоможе візуально збільшити зріст, не надто завужена – зробити фігуру більш стрункою. Радимо обрати класичний чорний варіант, він підійде як для офісу, так і для вечірок.

7. Туфлі “Лодочки”



Таке взуття вже давно в тренді. Вузький носок та невеликий тонкий каблук. Туфлі підійдуть абсолютно під все і зможуть зробити кожен образ більш жіночним та сексуальним. Оберіть туфлі, виконані із шкіри, у чорному або бежевому кольорах.

8. Жакет + чорні штани



Короткий жакет та класичні чорні штани – обов’язкова пара у Вашому гардеробі. Цей класичний варіант дасть Вам можливість завжди бути готовою до зустрічей, офісних бесід чи корпоративів. Звісно, якщо Ваше життя не пов’язане зі сферою офісів та постійних бізнес-зустрічей – сміливо відкидайте цей пункт. Та все-таки, радимо звернути свою увагу на ці елементи. Підберіть чорний приталений жакет та класичні або звичайні чорні штани – це ключ до модної елегантності.

9. Кеди



Кеди – це модно, молодіжно і зручно. Сьогодні дуже популярними стали кеди Convers – цей бренд створив чимало кольорів, поєднань та форм на будь-який смак. Кеди – це як джинси, без них нікуди, а у них – всюди. І до друзів, і на прогулянку ввечері, і на побачення, і в похід, і в парк…

10. Пальто



Пальто прикрасить кожну дівчину та жінку. З поясом – підкреслить форми, без – створить повсякденний стиль. Його можна поєднувати з будь-чим. Оберіть пальто з шерсті бежевого кольору – це тепло і дуже модно. Не забудьте про гарний капелюшок!

Очевидно, що з 10 речей не збереш повний гардероб, але ці речі є обов’язковими для кожної жінки. Секрет у тому, що кожен елемент можна комбінувати між собою, міксувати й створювати абсолютно різні образи. Ще один плюс – це вічна класика, джинси, кеди, блузки – це ніколи не вийде з моди, це завжди буде актуально. Купивши один раз якісну базову річ, ви надовго забудете про нестачу одягу та образів.

Одна класична біла футболка зможе замінити вам три різнокольорових з надписами та малюнками. Її ви зможете комбінувати з різними стилями, кольорами, речами, текстурами. Це поле для фантазії!

Головне, не біжіть купувати першу побачену сукню на знижці, не витрачайте гроші дарма. Краще купити один раз щось дороге та якісне, що пасуватиме до всього, ніж розмінюватися на дріб’язки!

НИКОЛАЙЧУК Руслана