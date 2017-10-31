ТОП-5 моторошних фільмів спеціально до Хелловіну

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада значна частина світу відзначає стародавнє кельтське свято Хелловін. І хоча в Україні святкування цього чудернацького дня не є надто розповсюдженим явищем, це чудова нагода вигадати цікаві костюми, зібратися з друзями, або хоча б переглянути декілька моторошних фільмів. Спеціально до Хелловіна команда chv.tv склала для Вас список з 5 фільмів:

1. “Жах перед Різдвом” 1993 рік



Мультфільм американського продюсера Тіма Бертона під назвою “Жах перед Різдвом” занурить Вас в атмосферу моторошного містечка Хелловін. Жителі міста щорічно у день однойменного свята лякають людей. Ось зовсім недавно пройшло чергове свято, і мер міста з подвійною натурою нагороджує тих, хто відзначився на Хеллоуїні найкращими прийомами та фокусами. Однак на обличчі головного персонажа – Джека Скелінгтона – немає радості. Його гризе печаль, тому що це повторюється з року в рік, однакові свята йому страшенно набридли. Джек випадково знаходить незвичайну магічну галявину, розташовану за містом. Вона оточена деревами з вбудованими в них дверима, причому кожні двері відкривають прохід в інший світ-свято. Після цього життя Джека та жителів містечка Хелловін перевертається з ніг на голову.

2. “1408” 2007 рік



Фільм базується на однойменному короткому оповіданні Стівена Кінга. Історія в’ється довкола письменника Майка Енслін – спеціаліста з паранормальних явищ, який пише книгу про незвичайні явища та полтергейст у готелях. Він цинічно ставиться до життя, і не вірить в існування привидів та інших незвичних явищ. Енслін отримує рекламну листівку нью-йоркського готелю «Дельфін», з попередженням: «Не входити до номеру 1408!». Бажаючи викрити черговий, як йому здалося, рекламний трюк готелю, він приїжджає до готелю «Дельфін» і наполегливо вимагає ключі від кімнати 1408, не сприймаючи попередження старшого менеджера містера Джеральда Оліна про небезпеку. Увійшовши до заповітного номеру, і не виявивши спочатку нічого надприродного, Майк надиктовує на диктофон звіт про відсутність тут, як і в інших готелях, ознак паранормальних явищ. Однак, дуже і дуже скоро, годинники на тумбочці почнуть свій 60-хвилинний зворотний відлік, протягом яких Майку треба буде докласти чимало зусиль, щоб не зійти з глузду в ірраціональному світі номеру 1408, повному жахів і неймовірних подій.

3. “Сайлент Хілл” 2006 рік



Дев’ятирічна Шерон да Сільва схильна до лунатизму. У сні її мучать жахіття, в яких вона опиняється у покинутому місті Сайлент Хілл. Прийомна мати дівчинки, Роуз да Сільва хоче відвезти її в це місто, щоб Шерон могла позбутися від страшних снів. При в’їзді в місто дивна фігура з’являється на дорозі перед машиною Роуз; при спробі уникнути зіткнення жінка з дитиною потрапляє в аварію. Прокинувшись після удару, Роуз виявляє, що її дочка зникла. Під містом багато років вирує підземна пожежа, через яку мешканці покинули місто. З неба падає попіл, а через туман дуже погано видно. Жінка вирушає на пошуки доньки, блукаючи по наповненому жахом містечку Сайлент Хілл.

4.”Дзеркала” 2008 рік



У фільмі розповідається про колишнього поліцейського Бена Карсона, котрого звільнили за вбивство іншого співробітника служби. Це зробило його агресивним і спричинило в ньому потяг до алкоголю. Через це його дружина та діти віддалилися від нього, а сам він змушений жити у квартирі своєї сестри. Втративши надію повернутися до попереднього життя, колишній службовець влаштовується на роботу нічним сторожем спалених руїн універмагу Mayflower.

Колись цей магазин був символом розкоші, у ньому завжди було багато людей. Після пожежі тут практично не залишилось нічого цілого, але майже по всьому універмагу залишились стояти, сидіти, лежати манекени, наявність яких наче оживляло обстановку.

Карсон починає свій обхід і помічає, що гігантські дзеркала цього магазину криштально чисті, наче їх ретельно полірують щодня, хоча тут немає нікого, крім пилу і сторожа.

Він починає бачити в дзеркалах жахливі речі і відчувати їх. Сестра Бена вмовляє його звільнитися з роботи. Бен погоджується, і дзеркала вбивають його сестру. Бен в розпачі намагається з’ясувати, що дзеркалам від нього треба. Їм потрібен хтось, чиє прізвище Ессекер. Чи вдасться Бену розгадати загадку дзеркал та врятувати свою родину?

5. “Хелловін” 2007 рік



В американському містечку напередодні Хелловіна невелика група хуліганів задумали познущатися над школярем Майклом Майерсом. В результаті їх разом з батьками викликали до директора. Місіс Майєрс приходить до кабінету Семюеля Луміса — психіатра, який працює з її сином. Він повідомляє, що у Майкла спостерігаються деякі проблеми з психікою. Луміс зауважує, що у хлопчика є дуже дивне захоплення — вбивати тварин. Доктор робить припущення, що Майкл в майбутньому може здійснити і більш серйозні злочини. Після інциденту на Хелловін Майкл тільки чекав можливості, щоб помститися своїм кривдникам. Незабаром він наштовхнувся на одного з них і нападає на нього. Після чого Майкл зганяє злість на своїй сестрі. Коли та заявила, що бажає провести Хелловін зі своїм коханим, брат вбив її. Трохи пізніше Майкла забрали до психіатричної клініки. Тут за його поведінкою спостерігають фахівці, які бажають допомогти неврівноваженому підлітку. Але одного разу Майкл тікає з клініки, і тоді в його рідному місті починають відбуватися криваві вбивства.