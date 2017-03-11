Трагедія на Буковині: під бетонною плитою трагічно загинув житель Новоселицького району
У п’ятницю, 10 березня, у м. Новоселиця сталася трагедія. Двоє жителів с. Зелений Гай намагалися витягнути залізний кутник із напівзруйнованої закинутої господарської будівлі неподалік колишнього сир заводу, що на околиці Новоселиці.
Один із чоловіків перебував в автівці, а інший на вулиці слідкував за тросом, яким чоловіки зачепили металеву конструкцію в будівлі. В момент, коли автомобіль потягнув залізну конструкцію, бетонне перекриття впало на чоловіка.
Буковинець помер на місці пригоди. Сиротою залишилась неповнолітня дитина.
Поліція проводить перевірку обставин інциденту, – повідомляє “Район-інфо”.