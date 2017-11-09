Трагедія на Буковині: за добу на пожежах загинуло 4 осіб

8 жовтня у Чернівецькій області на пожежах загинуло 4 людей. Два трагічні випадки сталися у Хотинському районі, одна пожежа із смертельним наслідком у Заставнівському районі та одна – у Сторожинецькому районі.

Як повідомили у прес-службі УДСНС україни в Чернівецькій області, 8 листопада рятувальникам надійшла інформація про пожежу в житловому будинку у місті Сторожинець.

Полум’я та дим, що виходив із вікон, побачили сусіди та викликали рятувальників. Через сильне задимлення пожежникам довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі. У складі газодимозахисної ланки вогнеборці увійшли всередину будинку, де виявили без свідомості власницю, 1962 року народження. Рятувальники винесли жінку із приміщення та передали до рук медиків. Наразі жінка перебуває у реанімації Сторожинецької райлікарні.

Також під час розвідки у будинку вогнеборці виявили тіло 48-річного співмешканця власниці. На жаль, чоловік був вже без ознак життя.

Причиною пожежі могло стати порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення.

Інші три пожежі минулої доби сталися у Хотинському, Кельменецькому районах та смт Путилі.