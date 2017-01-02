Трагедія у Чорториї: масово гинуть лебеді

У селі Чортория Кіцманського району трагедія: з невідомих причин загинув вже 21 лебідь. Про це повідомляє acc.cv.ua. “Інспектори Держпродспоживслужби Кіцманського району та Державної лікарні ветеринарної медицини цього району виїхали на місце події. Спільно з працівниками УДСНС України у Чернівецької області було зібрано зі ставка 16 мертвих птахів та відправлено в Чернівецьку регіональну лабораторію ветеринарної медицини для вставлення причини загибелі”, – повідомляє начальник ГУ Держпродспожислужби в Чернівецькій області Олександр Александрюк. Існує підозра, що птахи загинули в результаті зараження інфекцією, втім офіційна версія стане відома після лабораторного аналізу. Решта лебедів-шипунів, що залишилися на ставку, на даний момент почувають себе добре.

Лебедине озеро, яке знаходиться у Чорториї, відоме мало не на всю Україну. Лебеді почали прилітати з настанням холодів сюди ще з 1987 року, коли помер Іван Миколайчук. Місцеві люди кажуть, що то його душа повернулася додому. “Лебедине” озеро є орнітологічним заповідником і одним з найбільших місць зимівлі лебедів на Україні. В середньому, взимку тут можна нарахувати понад 150 птахів. Точної цифри сказати не можна, через те, що озер є декілька і лебеді періодично перелітають у пошуку їжі.