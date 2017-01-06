Трагічна ДТП на Харківщині: загинуло 6 осіб

Вчора, 5 січня, у Харківській області, біля села Чкалове, сталася трагічна ДТП. Про це повідомляє ТСН. Подія сталася близько 21:17 на автотрасі Харків-Мелове. В результаті трагічної ДТП загинуло 6 осіб, серед них 2 дитини семи років. Ще одну особу госпіталізували у важкому стані.

Водій автомобілю “Вольво-570” не впорався з керуванням в результаті чого авто вилетіло в кювет і перевернулося.