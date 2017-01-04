Трагічний вибух у Сумах: одна жертва, десять постраждалих

ДСНС України повідомляє про трагічний вибух у житловому будинку у Сумах, що забрав життя однієї особи. Подія сталася 3 січня о 20:41 у 10-поверховому житловому будинку. В результаті вибуху, який трапився у одній із квартир, було зруйновано перекриття між 5 та 6 поверхами в межах однієї кімнати, зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирах на 5 та 6 поверхах, а також порушено цілісність перекриття між 6 та 7 поверхами. На місці події працювало 33 одиниці техніки та 212 рятівників ДСНС. Внаслідок трагічного вибуху загинула одна особа літнього віку, ще дві людини було врятовано з-під завалів. Окрім цього рятівниками було евакуйовано всіх мешканців будинку. 10 осіб постраждало, вони звернулися до лікарні за медичною допомогою. Серед постраждалих 3 дітей та 7 дорослих.

Із 432 мешканців будинку розселення потребувала 101 особа. З них 48 тимчасово переселили до готелю, 53 особи самостійно переселилися до родичів.

Причина вибуху встановлюється.