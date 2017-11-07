Трейлер нових “50 відтінків” набирає шаленої популярності в мережі (ВІДЕО)

Всього за одну добу трейлер нової частини трилогії “50 відтінків сірого” зібрав понад 9 мільйонів переглядів на YouTube. Головні ролі у фільмі під назвою “50 відтінків свободи”, як і раніше, грають Дакота Джонсон і Джеймі Дорнан. В останній частині трилогії йтиметься про весілля Анастейши та Крістіана, а також труднощі сімейного життя пари.

Режисером виступив Джеймс Фоулі, який зняв “Ідеального незнайомця” з Геллі Беррі.

Вихід фільму очікується, традиційно, до Дня всіх закоханих.