Трейлер українського фільму жахів “Лиса гора” з`явився у Мережі(ВІДЕО)

У Мережі з`явився перший трейлер українського фільму жахів “Лиса гора”. Моторошні кадри, лячні звуки та напруга у відео свідчать про те, що фільм не залишить нікого спокійним та байдужим. Реліз стрічки відбудеться вже цього року. Над фільмом працювала компанія Sane Brain Prodaction, яка знімала стрічку опираючись на реальні події, що робить фільм ще більш страшним. Головними героями стрічки є дівчина Мая та хлопець Марк, які вирішили забратися на Лису гору в Києві, на якій за повір`ями споконвіку відбуваються дивні речі. Кілька років тому мати дівчини зникла на Лисій горі за невідомих обставин. Мая губиться в хащах, й розуміє, що підійнялася сюди даремно…