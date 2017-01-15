Троянський кінь, лицарі та політики : у Чернівцях пройшов фестиваль «Маланка-Фест-2017» (ФОТО)

15 січня у Чернівцях пройшов традиційний фольклорно-етнографічний фестиваль «Маланка-Фест», який зібрав близько 50-ти колективів з Чернівецької, Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської областей, а також з Молдови та Румунії.

Цього року дійство зібрало тисячі буковинців та гостей з різних регіонів, які приїхали насолодитися колоритним видовищем.

«Ми з сім’єю приїхали до Чернівців зі Львова. Вражені величиною такого фестивалю, бо не очікували побачити цікаві образи, спеціально оброблені транспортні засоби. Ми у захваті», – поділилась враженнями Катерина Козак.

Присутні кілька годин спостерігали за цьогорічними маланкарями та їхніми образами. Найбільше чернівчан вразив «троянський кінь» та 4-метровий півень, яких представили колективи з с. Горбова Герцаївського району.

Також на святі можна було зустріти образи політиків, зокрема Барака Обаму, Петра Порошенка, Володимира Путіна. Порадували присутніх костюми лицарів, козаків, ведмедів, конів, богатирів тощо.

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За інформацією організаторів фестивалю, переможці «Маланки-фест» отримають 50 тисяч гривень. Проголосувати за улюблений колектив можна тут до 19 години.

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