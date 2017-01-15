Троянський кінь, лицарі та політики : у Чернівцях пройшов фестиваль «Маланка-Фест-2017» (ФОТО)

15 січня у Чернівцях пройшов традиційний фольклорно-етнографічний фестиваль «Маланка-Фест», який зібрав близько 50-ти колективів з Чернівецької, Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської областей, а також з Молдови та Румунії.
Цього року дійство зібрало тисячі буковинців та гостей з різних регіонів, які приїхали насолодитися колоритним видовищем.
«Ми з сім’єю приїхали до Чернівців зі Львова. Вражені величиною такого фестивалю, бо не очікували побачити цікаві образи, спеціально оброблені транспортні засоби. Ми у захваті», – поділилась враженнями Катерина Козак.
Присутні кілька годин спостерігали за цьогорічними маланкарями та їхніми образами. Найбільше чернівчан вразив «троянський кінь» та 4-метровий півень, яких представили колективи з с. Горбова Герцаївського району.
Також на святі можна було зустріти образи політиків, зокрема Барака Обаму, Петра Порошенка, Володимира Путіна. Порадували присутніх костюми лицарів, козаків, ведмедів, конів, богатирів тощо.
За інформацією організаторів фестивалю, переможці «Маланки-фест» отримають 50 тисяч гривень. Проголосувати за улюблений колектив можна тут до 19 години.
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