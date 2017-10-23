Троє буковинців незаконно користували земельними ділянками вартістю понад 700 тисяч

Кіцманська місцева прокуратура забезпечила реальне виконання рішення Заставнівського районного суду щодо звільнення із незаконного користування  3,3 га землі, на території Кадубовецької сільської ради, вартістю 760 тис грн.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.

Встановлено, що троє жителів Заставнівського району незаконно зайняли та використовували для ведення особистого селянського господарства 3,3 га землі.
У них відсутні документи, які  підтверджують державну реєстрацію права власності чи права постійного користування або права оренди цих земельних ділянок.
Суд задовольнив вимоги прокуратури. Землі витребувані з незаконного користування та в примусовому порядку повернуті державі в особі Головного управління Держгеокадастру в Чернівецькій області.

 

СТАТТІ ПО ТЕМІ

БЕЗ КОМЕНТАРІВ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ