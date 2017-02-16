Троє буковинців пограбували будинок чоловіка, який перебуває за кордоном

Нещодавно до поліцейських звернулась 61-річна жителька с. Їжівці Сторожинецького району, яка повідомила, що невідомі пограбували будинок її 55-річного родича, який наразі перебуває за кордоном.

Поліцейські прибули на місце пригоди, де встановили, що грабіжники потрапили до чужої оселі шляхом віджиму металопластикового вікна. В будинку вкрали мисливську рушницю та інші речі.

Згодом було виявлено і підозрюваних у крадіжці. Ними виявилися троє чоловіків. Організатором злочину виступив 38-річний місцевий житель, який сподівався, що знайде в оселі іноземну валюту, яку планував розділити зі спільниками – 34-річним жителем Красноїльська і 20-річним жителем села Чудей.

Проте потрапивши у будинок зловмисники не знайшли коштів. Вкрали дві мисливські рушниці та інші речі. Зброю встигли продати, однак правоохоронці встановили особу покупця та вилучили викрадене.

Зважаючи на те, що одна з рушниць не була офіційно зареєстрована, після експертизи її власника притягнуть до адміністративної відповідальності.

Триває слідство. Двом особам оголошено про підозру, – повідомляє Відділ комунікації поліції в Чернівецькій області.