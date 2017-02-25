Три чернівецькі красуні увійшли до півфіналу онлайн-кастингу “Топ-модель по-українськи”

До півфіналу онлайн-кастингу на участь у четвертому сезоні модельного реаліті-шоу «Топ-модель по-українськи» пройшли три дівчини з Чернівців. Про це йдеться на сайті “Нового каналу”.

Зокрема, в онлайн-кастингу беруть участь 16-річна Аліна Угренюк, 17-річна Іващук Інеса та 22-річна Александра Гавриш. Дівчата увійшли до 30-ки притенденток на участь у реаліті-шоу.

“В онлайн-кастингу на четвертий сезон модельного реаліті буде визначена одна переможниця! Початок онлайн-кастингу 1 лютого. Закінчення – 15 березня,”- йдеться у повідомленні “Нового каналу”.