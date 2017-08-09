Ціна на горілку в Україні зросте на 14%

Кабінет Міністрів України сьогодні, 9 серпня, прийняв постанову, згідно якої віднині ціна на горілчані вироби зросте на 14%. Таким чином ціна зростемайже на 10 грн за 0,5 літра, ціна за півлітрову пляшку становитиме 79,6 грн. Крім того, мінімальні ціни на вина будуть підвищені на 12% – до 37 грн за пляшку в 0,7 літра, на кріплені вина і вермути – на 7% до 45 грн, а на шампанське – на 13,3 %, до 79,19 грн.