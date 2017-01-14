Ціна на проживання у гуртожитках ЧНУ зросла на 100 грн

Проживання у гуртожитках Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича зросло у ціні – на сто гривень. Про це повідомляє molbuk.ua. Раніше ціна на проживання у місяць становила 230-260 грн, відтепер доведеться заплатити 340грн. Таке рішення було прийнято на засіданні ректорату ЧНУ цього тижня. Ціна зросла у зв’язку з подорожчанням енергоносіїв та підвищенням мінімальної зарплати всім працівникам. Окрім цього повідомляється, що збільшення ціни не означатиме покращення умов проживання в гуртожитках.