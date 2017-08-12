Цієї ночі на Центральній площі відбулася пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

12 серпня приблизно о 2 годині ночі на Центральні площі відбулася пожежа. Відповідне відео опублікувала Буковинська правда. Вогонь спалахнув за адресою Центральна площа, 4.

Горіла будівля у дворику будинку.

Повідомляється, що під час пожежі постраждали двоє літніх людей. Стан постраждалих на момент пожежі був надзвичайно важкий.

Чоловіка винесли з квартири без свідомості у важкому стані. Медики в машині швидкої надали оперативну допомогу і відновили життєдіяльність літнього чоловіка.

Літню жінку без свідомості з опіками доправили до швидкої. Стан у жінки був критичний.

Наразі стан постраждалих невідомий.

Рятувальників на місце події викликали мешканці будинку. Боролися з пожежжою два екіпажі. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу та врятувати будівлю та прилеглу територію від вогню.

На місці працювали декілька екіпажів патрульної поліції та два екіпажі швидкої.

Пожежу спотерігали понад 50 очевидців. Причина пожежі та збитки встановлюються.