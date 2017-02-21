Цього року МАУ планує запустити рейс з Чернівців до Італії

У 2017 році Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) запланувала запустити авіарейс «Чернівці-Бергамо (Італія)-Чернівці».

Про це інформують в МАУ.

Рейс планується виконувати двічі на тиждень – з Чернівців по п’ятницях і неділях, з Бергамо – по понеділках і суботах.

Згідно інформації аеропорту, впродовж 2016 року перельоти із Західної України до Італії були популярними, тож такий рейс користуватиметься неабияким попитом.

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