Цього року заплановано завершити будівництво школи в селі Йорданешти

За минулий рік з Державного фонду регіонального розвитку Чернівецькій області передбачено фінансування в сумі 79,9 млн. гривень на реалізацію інвестиційних програм і проектів. З вказаної суми вдалося спрямувати 77, 4 мільйона гривень на проведення робіт на 17-ти об’єктах.

Про це у вівторок, 28 лютого, повідомив начальник управління капітального будівництва Чернівецької ОДА Олександр Пуршага.

За вказані кошти вдалося провести повний розрахунок за виконаний капітальний ремонт відділення лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Фастівській, що у Чернівцях, реконструкцію корпусу для матерів-одиначок з дітьми на вул. Луковецькій, завершити будівництво школи в с. Мошанець Кельменецького району та інших важливих об’єктів.

Нині триває будівництво шкіл у с. Рідківці Новоселицького району, в с. Усть-Путила Путильського району, дитсадка в с. Карапчів Вижницького району. Тривають роботи з влаштування водогону в м. Хотині та реконструкції зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення в смт. Кельменці.

О. Пуршага зазначив, що цьогоріч заплановано завершити будівництво школи в с. Йорданешти, ДНЗ в м. Сторожинець, селах Іспас та Карапчів, а тако провести реконструкцію дитсадка в с. Колінківці.

Посадовець нагадав, що Уряд виділив 45 мільйонів гривень на продовження реконструкції приміщення обласного перинатального центру.