Цього тижня засідатиме тарифна комісія, яка розглядатиме пакети документів від перевізників на підвищення тарифу, – О Каспрук

5 березня перевізники опублікували лист до влади та чернівчан, в якому назвали причину транспортного колапсу в місті.

Як зазначив міський голова Олексій Каспрук, 10 березня засідатиме тарифна комісія, яка розглядатиме перші пакети документів від перевізників на підвищення тарифу.

«Хочу відмітити, що на сьогоднішній день за моєю інформацією, жоден перевізник не надав документи без того, що до них є зауваження», – сказав мер. «Тобто, є перевізники, які хочуть підвищення тарифу, але взагалі не подали документів на його розрахунок. До решти перевізників є зауваження, у тому числі до формування фонду заробітної плати, підтвердженню їх витрат на запасні частини. Усім розіслані наші зауваження і вони мають час це виправити до засідання тарифної комісії, де це питання буде вирішуватися. Важливо зрозуміти, що тільки за цією умовою ми можемо говорити про якийсь економічно обґрунтований тариф».

У випадку, якщо перевізники не дадуть необхідних документів, то це означатиме, що тариф не буде обґрунтованим і тоді міськраді буде важко вимагати у перевізників якісних послуг.

«Розумію, що те, чого ми вимагаємо примушує багатьох перевізників показати те, що вони не хочуть показувати. Я говорю про економічну складову, про витрати, про можливо не працевлаштованих робітників, про занижену кількість пасажиропотоку. Деякі маршрути, які останнім часом вщент забиті і перевантажені, то в розрахунках перевізники зазначають про завантаженість 25%. У цьому випадку згідно законодавства, влада взагалі може поставити питання про ліквідацію цих маршрутів, якщо заповненість маршрутів 25%», – сказав міський голова.

Окрім того, мер додав, що з 19 перевізників двоє надали доступу для можливості контролювати маршрутки GPS-навігацією.

«Більша частина маршруток у Чернівцях обладнана такою навігацією. Ціна питання на кожен маршрут аж 100 гривень на одну машину», – сказав О. Каспрук.