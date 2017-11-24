Цьогорічна новорічна ялинка у Чернівцях буде не вище 20 метрів

У Сторожинецькому районі вже знайшли дерево, яке прикрасить Соборну площу у Чернівцях. Ялинка росте у лісництві на території села Стара Красношора. Дерево пухнасте, гарне. Про це пише Чернівецький Промінь.

“Цьогоріч вибрали дерево, не вище за 20 метрів. Коли покладемо верхівку, висота складе 22-23 метри. Торік чернівецька ялинка була другою за висотою в Україні, і під час її транспортування виникло чимало проблем, зламався наш кран, і ремонт його обійдеться у 200 тисяч гривень”, – зазначив директор Тресту зеленого господарства Олександр Брязкало.

Привезти дерево у Чернівці планують 6-7 грудня, аби дизайнери встигли її прикрасити до свят. Відкриють ялинку традиційно 19 грудня.