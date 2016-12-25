Турчинов закликав Україну святкувати Різдво 25 грудня

“Нам потрібно вже починати святкувати Різдво разом з усіма цивілізованими країнами, які поважають закон, відповідальність та розум. Святкуймо Різдво сьогодні, 25 грудня, разом з усією Європою, разом з усім цивілізованим світом!”,- такий заклик виразив Олександр Турчинов у своєму привітанні з нагоди свята, повідомляє ТСН. Секретар Ради національної безпеки та оборони вважає, що українцям не варто чекати, доки Верховна Рада прийме 25 грудня святом Різдва Христового, а починати вже сьогодні, разом з Америкою та Європою, відзначати цей день.

Як відомо, розкол християн на католиків та православних стався ще у 1054 році.